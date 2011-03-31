5 самых распространенных комплексов

Эта статья об одном из самых интересных разделов психологии, т.к. комплексы присутствуют у каждого живого человека на этой планете. Не согласны? Возможно, вы и правы...

Для начала немного базовой информации, комплекс - появляется и формируется бессознательно и без вашего ведома, сам по себе представляет группу установок, мотивов, желаний и представлений, которые существенно влияют на наше поведение, а в целом и на личность.

Ну, хватит терминов и пояснений, приступим наконец к комплексам.

- Комплекс Неполноценности, один из самых распространенных на всей планете.

Носитель этого комплекса, хронически и подсознательно занижает свою самооценку, вследствие недооценки своей внешности. Парадоксально вот что: большинство «нормальных средне-статистических людей носят в себе этот комплекс, а большинство не нормальных зачастую не знакомы с ним».

- Комплекс Дон Кихота, большинство носителей - инфантильные мужчины.

Суть вот в чем: вы начинаете идеализировать возлюбленную, почти преклонятся перед ней. Это такая псевдо любовь, вы не замечаете недостатков и прочие отрицательные черты человека. Прозрение таких лиц, вызывает у них агрессию, чаще всего на этого же партнера.

- Комплекс Дон Жуана, комплекс представляет из себя: интерес и получение удовольствия от знакомства и последующего взаимного интереса, зачастую под интересом воспринимается половой акт. После достижения этой цели, носитель комплекса теряет всяческий интерес.

- Комплекс Маленьких гениталий, да именно так он и называется, формируется, будучи ребенком.

Ребенок, видя, что его гениталии меньше чем у отца или же старших детей, получает убежденность, что в результате меньших размеров, будет иметь меньший успех у женщин. Существует несколько стереотипов тесно связанных с этим комплексом, а именно: Накаченные или полные люди имеют меньший размер гениталий, чем обычные люди. На самом деле это визуальный обман, у накаченных мужчин мышцы существо больше стандартного размера, но дело в том, что накачать гениталии нельзя, и на фоне большого рельефного объема мышц гениталии кажутся маленькими. По той же системе и полные люди на фоне их полноты, гениталии кажутся мизерными, но это лишь визуальный обман.

- Комплекс Алисы в стране чудес, истоком названия послужило одноименное произведение.

Женщины носители этого комплекса склонны к мечтанию о принце на белом коне, или же в нашем веке на белом лексусе. В настоящей жизни такие женщины ищут партнера, который схож с их воображаемым партнером, при этом успех отношений зависит полностью от него, а точней от его способности играть роль партнера из воображения женщины. На последних стадиях этого комплекса, женщина начинает уделять больше внимания воображаемому миру, нежели реальному, пишет bienhealth.com.

Вот вы и ознакомились с самыми распространенными из них, теперь поведение многих людей не кажется таким загадочным или непонятным, не правда ли?

newsland.ru