Какая косметика провоцирует ранний климакс

Воздействие искусственных веществ из группы перфторуглеродов (ПФУ) на организм женщины приводит к раннему наступлению менопаузы. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, кратвое его содержание приводится на сайте WebMD.

Руководитель исследования, профессор эпидемиологии школы медицины в Университете Западной Вирджинии Сара Нокс (Sarah Knox) проанализировала данные 26 тысяч женщин в возрасте от 18 до 65 лет. Ученый определила в их организме уровень двух видов ПФУ: перфтороктансульфоната и перфтороктаноата. Предшествующий исследованию тест на животных показал, что ПФУ нарушают работы эндокринной системы.

Согласно выводу Нокс, чем выше в организме женщины уровень ПФУ, тем скорее у нее наступает менопауза.

Как поясняется в исследовании, перфтороктансульфонат влияет на уровень эстрадиола (одного из женских половых гормонов). Как только уровень эстрадиола падает до определенного значения, наступает менопауза.

По словам Ольги Надиенко, ведущего специалиста Рабочей группы по защите окружающей среды (Environmental Working Group), базирующейся в Вашингтоне, «это первое исследование, посвященное времени наступления менопаузы. Оно показывает, что данные вещества очень токсичны». Надиенко также отметила, что воздействие ПФУ на человека и окружающую среду беспокоит ученых несколько лет, и порекомендовала избегать продуктов, их содержащих.

Перфтоуглероды являются искусственными веществами. Они используются при изготовлении водонепронимаемых и непачкающихся тканей, пластиковых контейнеров, а также при ультразвуковых исследованиях и глазных операциях.

Кроме того, перфтоуглероды содержатся в продукции нескольких косметических компаний, выпускающих так называемую «кислородную косметику». Предполагается, что кислород, растворенный в веществе, оказывает на кожу омолаживающее действие.

Средний возраст наступления менопаузы составляет 51 год. Наступление менопаузы у женщины в возрасте до 40 лет вызвано, как правило, различными патологиями.

medportal.ru