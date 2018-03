Таблетки от страха скоро поступят в продажу

Ученые готовы навсегда избавить человечество от многочисленных фобий. Люди, которые, к примеру, панически боятся высоты, могут выпить лекарство и забраться после этого на Эйфелеву башню, чтобы полюбоваться красотами Парижа.

Специалисты уже не первый год работают над созданием лекарства от страха. Скорее всего, основным составляющим этих препаратов станет гормон кортизол.

В этот раз ученые провели тесты на 40 пациентах, которые страдают от боязни высоты - акрофобии. Применение кортизола вместе с поведенческой терапией дало сногсшибательные результаты, написали авторы исследования в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Половине участников исследования был назначен кортизол, а другой половине - плацебо. После приема лекарств испытуемых сажали за виртуальный симулятор, который изображал быстрое движение в скоростном открытом лифте. При этом многочисленные датчики, прикрепленные к их коже, фиксировали давление, сердцебиение и потоотделение.

Пациенты, которые принимали кортизол, через месяц практически перестали бояться виртуальных путешествий на лифте. "Они показали значительное снижение острой тревоги во время виртуального воздействия на них фобической ситуации", - рассказал один из авторов исследования, невролог из Базельского университета Швейцарии Доминик де Кервен.

Напомним, что это далеко не первые испытания кортизола. Недавно психиатры из США провели тесты на солдатах. Они смоделировали для испытуемых стрессовые ситуации и изучали их поведение. Молодые люди, которым вкололи кортизол, ничего не боялись и вели себя отчаянно. Ученые считают, что благодаря данному гормону США могут получить бесстрашную армию.

