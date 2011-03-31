Какие орехи самые полезные

По словам руководителя работ Джо Винсона, пригоршня грецких орехов содержит почти в два раза больше антиоксидантов, чем то же количество любых других орехов - арахиса, миндаля, ореха пекан, фисташек, фундука, кешью, бразильского ореха или макадамии. Примечательно, что у грецких антиоксидантов значительно более высокое качество, чем в орехах прочих видов, и в 2-15 раз мощнее витамин Е, известный своими антиоксидантными свойствами. Еще одно преимущество грецких орехов в том, что чаще всего они употребляются в сыром виде; в жареных орехах качество антиоксидантов значительно ухудшается.

Но если орехи так полезны, почему мы не едим их утром, в обед и вечером (обычный человек получает из орехов лишь 8% дневной нормы антиоксидантов)? Авторы работы отвечают на этот вопрос так: многие потребляют орехи от случая к случаю, поскольку даже не подозревают о том, насколько это здоровый продукт; другие избегают включать орехи в рацион, так как считают их слишком жирными и калорийными. Однако необходимо помнить, что орехи содержат полиненасыщенные и мононасыщенные жиры, которые гораздо полезнее насыщенных, закупоривающих сосуды.

Вас волнуют калории? Употребление орехов, как уверяют ученые, защитит вас от набора лишнего веса и ожирения, поскольку обеспечивает чувство сытости и исключает переедание. Но и злоупотреблять не стоит: ежедневно следует съедать около семи грецких орехов - этого достаточно, чтобы получить необходимые полезные вещества.

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