Соль устраняет депрессии

Исследователи из американского университета штата Айова утверждают, что соль имеет способность снижать заболеваемость и даже устраняет депрессии, возникающие в результате монотонной и скучной работы.

По их словам, тот факт, что соль является естественным средством для улучшения настроения, объясняет то, почему некоторые люди склонны к ее злоупотреблению, однако, соль может оказаться причиной повышенного давления крови и других проблем со здоровьем.

Последние опросы показывают, что средний человек потребляется 10 г соли ежедневно, несмотря на рекомендации врачей, что суточная норма не должна превышать 4 г .

Использование соли резко возросло за последние 4000 лет, способствовало этому то, что в в соли были найдены консервирующие свойства и она стала частью нашего домашнего «меню».

Результаты нового исследования, приведенные Reuters, показывают, что соль может играть роль наркотиков как одного из основных признаков наркотической зависимости является именно желание принять вещество, несмотря на доказанный вред здоровью.

med-i.ru