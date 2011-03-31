Кофе – смертельная зависимость

Многие люди не могут представить свое утро без чашечки ароматного кофе. Специалисты из Гарварского Университета утверждают, что кофе далеко не безобиден и при чрезмерном употреблении даже становится смертельно опасен.

Ученые изучили 4000 случаев смерти от инсульта для того, что бы выяснить, была ли у погибших кофейная зависимость. Результаты оказались шокирующими: подавляющее большинство людей, погибших от кровоизлияния в мозг, были любителями кофе, а 10 процентов пили кофеиносодержащий напиток за час до смерти.

Если злоупотреблять кофе, то артериальное давление находится все время на повышенном уровне, также учащается число сердечных сокращений и повышается вязкость крови. На фоне такого состояния риск инсульта увеличивается минимум в два раза.

Риск кровоизлияния в мозг увеличивается уже в том случае, если вместо обычных 3 чашек кофе в день начать пить по 5 порций.

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