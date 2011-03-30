Ученые обнаружили ген самоубийства

Американские ученые нашли генетическую связь с попыткой самоубийства.

Проанализировав геном людей с биполярным расстройством, ученые пришли к выводу о том, что за суицидальное поведение во многом ответственен белок АСР1. Его перепродукция в мозге вызывает у маниакально-депрессивных больных желание "перейти черту ".

По статистике, в Соединенных Штатах кончают жизнь самоубийством 1,4% населения, при этом 4,6% хотя бы раз в жизни делали такую попытку. Тяга к суициду является отличительной чертой при так называемом биполярном расстройстве (более корректная название маниакально-депрессивного психоза): 47% людей с этим недугом думают о самоубийстве, а 25%, к сожалению, реализуют свои суицидальные планы.

Именно люди с этим психическим нарушением и стали объектом исследования ученых из Университета Джонса Хопкинса (США). Целью работы было проверить, есть ли у суицидальных мыслей какие-либо генетические причины помимо чисто психических, пишет EurekAlert!

Ученые сообщают, что идентифицировали небольшой фрагмент на второй хромосоме, который связан с повышенным риском суицида. В этом фрагменте находятся четыре гена, один из которых, АСР1, может непосредственно влиять на суицидальное поведение. По словам исследователей, белок АСР1 воздействует на те же нейронные пути в мозге, на которые влияют соли лития, используемые при лечении биполярного расстройства, - но с обратным эффектом.

Для статистического анализа было отобрано 2700 взрослых с маниакально-депрессивными нарушениями психики. Те из них, которые имели дополнительную копию гена АСР1, почти в полтора раза чаще предпринимали попытки самоубийства.

Ученые сделали обратный эксперимент, попытавшись предсказать по ДНК больных с суицидальными настроениями. Имея на руках только ДНК-образцы от 3 000 пациентов с биполярным расстройством, исследователям удалось точно определить, кто из них способен "держать себя в руках", а кто склонен к саморазрушительным поступкам и предпринимал попытки самоубийства.

По словам главы группы Вирджинии Виллур, ученые давно подозревали, что разница между "думать о самоубийстве" и "совершить самоубийство" определяется генами, а теперь эту гипотезу можно считать во многом доказанной.

По мнению американских исследователей, результаты их работы могли бы привести к более эффективным усилиям по предотвращению самоубийств, предоставляя новые направления исследований и разработки лекарственных препаратов.

Статья ученых опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

life.pravda.com.ua

