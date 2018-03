Слова могут вызывать смертельные болезни - исследования ученых

Многие из нас помнят этот момент. Вас обидели, оскорбили или просто забыли, и тут же ваш мозг пронзает мысль: «За что?!», а потом эта мысль болью отдается уже во всем теле. Часто многие из нас даже заболевают после перенесенного стресса. Критически оценивая это событие, мы понимаем, что внешних причин чувствовать ТАКУЮ боль нет. Ведь слово и мысль эфемерны. С этим научным постулатом пытались спорить некоторые исследователи, но официальная медицина сразу причисляла их к шарлатанам. Но вот последние исследования, по-видимому, должны доказать скептикам, что «душа болит» - не расхожая фраза.

Ученые из университета Мичигана (США) пришли к выводу, что человеческий мозг не видит никакой разницы между болью душевной и физической, пишет Proceedings of the National Academy of Sciences. Физическая боль от удара по телу и «чувство одиночества» одинаково активизируют две зоны мозга - вторичную соматосенсорную и островковую кору.

В ходе исследования специалисты работали с 40 людьми разного возраста, которые переживали разрыв с любимыми людьми и очень страдали от этого. Сначала участникам предлагалось смотреть на фото людей, которые их оставили, бросили, и вспоминать самые счастливые моменты своего совместного проживания. А потом ученые при помощи специальных приборов вызывали у участников болевые ощущения. В ходе исследования специалисты контролировали активность мозга испытуемых при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии.

- Мы обнаружили, что индуцированное чувство отвергнутости активирует регионы мозга, которые вовлечены в ощущение физической боли, - прокомментировал открытие социальный психолог Этан Кросс .

КСТАТИ

А словом можно убить

- Еще много столетий назад люди заметили, что звук и слово могут работать как во благо, так и во вред человеку, - делится своими соображениями преподаватель физики Пензенского университета Людмила РОЖКОВА. - Почему? Потому что каждый наш внутренний орган имеет собственную частоту колебаний. И если она «правильная», то орган функционирует нормально. А звук, пришедший извне, обладает вибрационной энергией, которая воздействует не только на барабанную перепонку, но и на организм любого живого существа в целом. И при этом может изменять частоту колебаний сердца, печени, селезенки мозга. Как во благо, так и во вред.

Людмила Рожкова полагает, что звуки и слова «реагируют» с организмом человека следующим образом.

Во-первых, слово оказывает волевое воздействие - ведь сначала надо осмыслить, что произнести и как.

Во-вторых, эта энергия преобразуется нервной системой в электрические импульсы и частично в виде «оформленного сгустка» излучается наружу.

В-третьих, часть энергии в виде электрических импульсов попадает на голосовые связки, где она преобразуется в энергию звуковых вибраций.

В-четвертых, энергия звуковых вибраций, проходя по клеткам организма, вызывает в них соответствующие изменения.

Более того, по словам руководителя Института квантовой генетики, доктора биологических наук Петра Гаряева, словесные «сотрясения воздуха» оказывают влияние на молекулу ДНК, несущую наследственный код человека. Поэтому злобные, грубые и скверные слова разрушают связи в ДНК человека - и он может заболеть. А добрые слова поддерживают в норме структуру, тем самым продлевая человеку жизнь.

Биолог Петр Гаряев - автор многих спорных с точки зрения официальной науки теорий. Он, например, создал аппарат, который «переводил» человеческие слова в электромагнитные колебания, а затем исследовал, как эти колебания влияют на молекулы наследственности - ДНК. С помощью этой чудо-техники ученый решил проверить, как отражаются на живом организме злые и добрые слова.

- Выяснилось, некоторые слова могут оказаться страшнее мин: они «взрываются» в генетическом аппарате человека, искажая его наследственные программы, вызывая мутации, в конце концов приводящие к вырождению, - рассказывал мне Петр Петрович. - Во время отборной брани корежатся и рвутся хромосомы.



Так, опытам подверглись семена растения арабидопсис. В течение нескольких недель регулярно - по три-четыре часа в день - магнитофон поблизости от них «начитывал» грубые фразы. В результате большинство семян погибли. А выжившие стали генетическими уродами. А вот когда тот же самый магнитофон стал воспроизводить слова добрые, «теплые» - аппарат зафиксировал, как стала меняться структура молекул ДНК. Разорванные спирали «срастались», семена ожили и взошли. А в контрольной группе они так и остались мертвыми.

Казалось бы, от растений до людей - дистанция огромного размера. Но исследования показали: генетические аппараты всех живых существ - будь то человек, скумбрия или подсолнух - работают по каким-то доселе неведомым универсальным законам.

- Любое произнесенное слово - это не что иное, как волновая генетическая программа, которая меняет вашу жизнь, - говорит Гаряев. - Иногда слово может сработать как убийца и даже вызвать рак, а иногда способно лечить.

kp.ua