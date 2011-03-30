Откуда лишние килограммы?

Около 90% людей набирают лишние килограммы только потому, что много едят, (то есть употребляют больше калорий, чем нужно их организму), и не более чем 10% – из-за серьезных нарушений в организме (опухоли мозга, заболевания надпочечников, снижение функций щитовидной железы). В результате изменения условий и образа жизни среднестатистический человек употребляет высококалорийную аппетитную пищу, но имеет мало стимулов или возможностей для расходования энергии. Большое количество употребленных калорий организм не полностью тратит на физическую работу и поддержку физиологичных процессов, следовательно, избыток их аккумулируется в виде жировых запасов.

Как сообщает радио “Свобода”, согласно канадским исследованиям, умственная работа существенно способствует ожирению, причем не только по той причине, что сидение за письменным столом почти не требует затраты физической энергии.

Профессор Анжело Тремблей, специалист по кинезиологии (физиология движений) из университета Лаваля в Квебеке, считает, что дело в том, что во время чтения документов или во время работы на компьютере мозгу нужно много глюкозы, поэтому человек умственного труда после рабочего дня чувствует сильный голод. В итоге он употребляет слишком много пищи, значительно больше, чем может использовать организм.

Профессор Тремблей, например, обнаружил, что после 45 минут работы за компьютером его студенты тратили всего по три калории энергии, а еды употребляли на 220 калорий больше, чем если бы они эти 45 минут отдыхали.

“Таким образом, главная проблема работников умственного труда не в сидячем образе жизни, а в нарушении таким трудом глюкозного равновесия, – говорит профессор Тремблей. – Именно из-за этого нашу “информационную эру” сопровождает глобальное распространение ожирения”.

