Гастрит - заболевание, которое может протекать безсимптомно

Гастрит — это воспалительное заболевание слизистой оболочки желудка. Развитие болезни обусловлено экзогенными (длительное нарушение питания, злоупотребление алкоголем, никотином и другие интоксикации и инфекции) и эндогенными факторами (функциональные нарушения нервной системы).

Различают гастрит острый и хронический, очаговый и диффузный, с повышенной или пониженной кислотностью и т. д.

Как правило, изжога и гастрит являются следствием повышенной кислотности желудочного сока. Это всегда хронические, возвращающиеся заболевания. Даже исчезая на недели, месяцы или годы, в большинстве случаев они вновь дают о себе знать, проявляясь грызущими, жгучими болями и коликами в верхней части живота.

Хронический гастрит в большинстве случаев протекает бессимптомно. Диагноз должен быть подтвержден данными гастроскопии (такое исследование целесообразно проводить ежегодно). Важнейшее значение при лечении гастрита имеет диета.

При гастрите одним из эффективных методов является лечение яблоками (необходимо брать только зеленые сорта). Вымытые, очищенные от сердцевины и кожуры яблоки натереть на мелкой терке. В течение 4-5 часов до и после приема яблок ничего не есть и не пить. Желательно есть яблоки рано утром, тогда к 11 часам уже можно завтракать. На ночь есть яблоки нельзя — это вызовет ухудшение состояния из-за повышенного газообразования. В течение месяца яблоки есть ежедневно, во второй месяц — 2-3 раза в неделю, в третий — еженедельно. При этом необходимо соблюдать предписанную диету, исключить из рациона молоко, жирную, острую и соленую пищу, крепкий чай, кофе, свежий хлеб, пряности.

• При остром гастрите 200 г листьев подорожника ланце-толистного проварить в течение пяти минут в 0,5 л чистой виноградной водки. Процедить, после остывания перелить в бутылку. Принимать утром натощак по одной столовой ложке, после приема лекарства еще 1 час находиться в постели. Во время лечения ни в коем случае не курить.

• Утром натощак выпивать чашку чая из листьев белой вербы. После этого следует выпить чашку свежего молока.

• При гастрите с повышенной кислотностью необходимо приготовить лекарство по следующему рецепту:

Аир (корневище) — 2 ст. ложки, зверобой (трава) — 8 ст. ложек, золототысячник (трава) — 4 ст. ложки, мята (листья) — 2 ст. ложки, спорыш (трава) — 4 ст. ложки, сушеница (трава) — 8 ст. ложек, тмин (плоды) — 1 ст. ложка, тысячелистник (цветки) — 2 ст. ложки. Залить 3 столовые ложки сбора 1 л кипятка. Настаивать 10 часов, процедить. В теплом виде принимать по 1А стакана 4 раза в день через 30 минут после еды.

• При обострении хронического гастрита необходимо при готовить такой состав: сушеница болотная (трава), ромашка аптечная (цветки), роза крымская и белая (лепестки), кален дула лекарственная, хвощ полевой (побеги) — по 10 г, репешок обыкновенный, божья трава (горькая полынь, покупать толь ко в аптеке) — по 20 г, шиповник коричный, укроп (семена) — по 30 г, зверобой (трава, купленная в аптеке), подорожник большой (листья), тысячелистник (листья) — по 40 г.

Все смешать. 1 столовую ложку сбора заварить двумя стаканами кипятка, томить на водяной бане, но не кипятить.

• При гастрите с повышенной кислотностью принимать в течение дня до двух чайных ложек порошка мела или порошка из куриной яичной скорлупы. Курс лечения — одна неделя. Сделать перерыв на одну неделю и лечение повторить.

• 100 г сухих измельченных листьев подорожника большого залить 1 л красного сухого вина, настоять в темном прохладном месте две недели, периодически встряхивая. Затем довести до кипения, варить в закрытой посуде на слабом огне 10 минут, охладить, процедить. Принимать при пониженной кислотности желудочного сока по 50 мл 3 раза в день за 20 минут до еды в течение одного месяца.

• При повышенной кислотности желудочного сока необходимо полностью исключить из питания сладкие продукты. В то же время в течение двух месяцев принимать за 40 минут до еды по 1 столовой ложке меда.

• При повышенной кислотности желудочного сока пить 1 раз в день до еды стакан свежеприготовленного сока моркови.

• При пониженной кислотности желудочного сока выпивать 1 раз в день 1 стакан свежеприготовленного сока капусты белокочанной.

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