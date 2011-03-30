Как избавиться от синяков под глазами

Синяки под глазами могут появиться в результате хронического недосыпания или же в результате неправильной работы внутренних органов. Глаза, как известно, зеркало – души, а вот нежная кожица вокруг них своеобразное зеркало душевного равновесия. Мешки и синяки под глазами очень часто свидетельствуют о нервных срывах и неправильном образе жизни.

Если проблем с внутренними органами нет (что может определить только качественное медицинское обследование - необходимо пройти обследование на наличие глистов и лямблий), необходимо уделить самое пристальное внимание своему душевному состоянию. Устройте себе месяц радости, спите больше и старайтесь не обращать внимания на отрицательные события.

Компрессы из холодного чая успокоят раздраженную кожу и возвратят ей естественный цвет. Полежите с компрессом на кровати под приятную музыку хотя бы 7-10 минут, затем умойтесь и протрите кожу кусочком льда.

Отдохните от компьютера, телевизора и книг. Сходите на природу, посмотрите вдаль, полежите на траве и полюбуйтесь на небо. Расслабьте глаза и старайтесь не напрягать их по пустякам. Каждые 30-40 минут отдыхайте от работы и делайте гимнастику для глаз. Так вы дадите отдых глазам и улучшите состояние кожи лица.

Народная медицина советует делать компрессы и из чая, и из цветков васильков. 3 столовые ложки сухих или свежих цветков нужно залить одним стаканом кипятка и настоять полчаса в теплом месте. Ватные тампоны нужно намочить в теплом настое и накладывать на глаза на 15-20 минут.

Неплохо помогает при синяках под глазами и маска из картофеля. Для её приготовления нужно отварить одну средней величины картофелину в мундире, а когда она остынет разрезать ее ножом на две равные части. Половинки картофеля нужно приложить на глаза или же сделать из картофельной мякоти кашицу, которую использовать в качестве маски.

Для избавления от кругов и мешков под глазами можно попробовать другое народное средство: компрессы из отвара шалфея. Чайную ложку шалфея нужно залить кипятком (половиной стакана) и настоять под крышкой в течение 10-15 минут. После того как отвар настоится, нужно разделить его на две части, одну из которых нужно охладить в холодильнике, а другую, наоборот, нагреть. На веки нужно попеременно накладывать то горячие тампоны, смоченные в подогретом настое, то холодные, смоченные в ледяном настое.

Не забывайте о том, что кожа вокруг глаз – самая нежная на всем лице, значит, относиться к ней нужно максимально бережно и ни в коем случае не накладывать на неё обычный тональный крем. Для макияжа век и области вокруг глаз существуют специальные тональные средства, но и их применением нельзя злоупотреблять.

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