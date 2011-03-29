Людям будут пересаживать органы ГМ-свиней





В Китае решили вывести генетически модифицированных свиней, органы которых будут "совместными" с человекими.

Исследователи из Нанкинского медицинского университета в Китае официально заявили об изобретении нового эффективного и доступного способа трансплантации органов. Они планируют пересаживать человеку органы генетически модифицированных свиней.



Первые такие поросята, как ожидается, появятся на свет уже к концу 2011 года. А в ближайшие 2-3 года начнутся клинические испытания с органами животных.

По словам руководителя научной работы Дай Ифань, для этих тестов, скорее всего, возьмут роговицу и кожу свиньи. А вот для тестирования сердца, почек и печени требуется около пяти лет. Органы свиней генетически изменят, чтобы они полностью подходили человеку. А гигиеническая обработка и контроль избавят их от вирусов и бактерий.

Новая методика стала возможной после того, как ученые определили, какой ген отвечает за отторжение органов свиней человеческим организмом, и изменили его. Потом этот уже измененный ген пересадили обратно в клетки. А в начале 2011 года в Нанкин привезли тысячу замороженных клеток, взятых у генетически модифицированных свиней.

Китайские ученые сразу же начали клонировать таких свиней. "Поросят мы изолируем от матерей непосредственно после рождения посредством кесарева сечения. Их вырастят в среде, свободной от бактерий. Будут проведены и несколько карантинных проверок, чтобы подтвердить качество органов", - рассказал Ифань.

Если тестирование пройдет успешно, стоимость трансплантации органов удастся снизить в несколько раз. Например, роговица свиньи обойдется в 1500 долларов. Основная проблема - отторжение органов при длительном использовании. Кроме того, ученым предстоит наладить систему выращивания свиней.

ru.tsn.ua