Современный человек – это биологическая стройплощадка

Эволюции человека от каменного века до наших дней посвящена статья, опубликованная в немецкой Die Welt. Если бы современный человек встретился сегодня со своим пращуром, он вряд ли подумал бы, что они относятся к одному виду. Какие внешние изменения обратимы, а какие - нет, пытается разобраться корреспондент Йорг Циттлау.

Разница между современным человеком и его предком из каменного века заключается не только в росте, рассказывает он, но и в чертах лица. Нашим пращурам приходилось много жевать, поэтому у них были более развитые челюсти. Термическая обработка продуктов и их измельчение привели к тому, что челюсти современного человека стали заметно уже, так что там порой не хватает места зубам. Брекеты - сугубо сегодняшнее изобретение, нашим предкам они были не нужны.

Процесс регрессии жевательного аппарата, говорится далее в статье, продолжался в течение 5-10 тысячелетий. Для эволюционного процесса это очень маленький срок. Очевидно, говорится далее в статье, "цивилизация - это катализатор эволюции. Она вызывает серьезные изменения окружающей среды и требует от живых существ ускоренного приспособления к ним".

"Одни из этих изменений исчезли бы, вернись мы к образу жизни каменного века. Другие - крайне стабильны", - пишет Циттлау и приводит в качестве примера усвояемость лактозы большинством европейцев. Еще 7000 лет назад наши предки не переваривали молочный сахар. Палеогенетик Йоахим Бургер из Университета Майнца, на которого ссылается издание, полагает, что с развитием сельского хозяйства в нашем генотипе закрепился дефектный ген, позволяющий современным людям переваривать молоко, и теперь он уже никуда не денется.

Зато избыточный вес, характерный для европейцев и американцев, быстро бы исчез, если бы они больше двигались и потребляли бы меньше калорий.

Цивилизация также отражается на гормональном фоне человека. В каменном веке, сообщает издание, женщины большую часть своей жизни либо были беременны, либо кормили, что отразилось на уровне содержания эстрогенов. Сейчас, "по крайней мере в наших широтах", где женщины мало рожают и мало кормят детей грудью, высокий уровень женских половых гормонов - "одна из главных причин того, что каждая восьмая женщина заболевает раком молочной железы", полагает антрополог Тель-Авивского университета Израэль Хершковиц.

В человеческом организме прорастают новые сосуды и исчезают старые. Так, еще недавно срединная артерия в руках человека, имеющаяся у каждого из нас во время внутриутробного развития, у большинства после рождения рассасывалась. По данным биолога Мацея Хеннеберга из австралийского Университета Аделаиды, в начале ХХ века она присутствовала примерно у 10% взрослых людей; спустя почти сто лет таковых было уже 30%. "Очевидно, с эволюционной точки зрения дополнительное кровоснабжение показалось рациональным", - замечает автор статьи.

Как будет выглядеть человек будущего, задается вопросом Циттлау. Возможно, у женщин почти исчезнет грудь - "слишком высок риск рака", а у мужчин, сидящих за письменным столом, уменьшится мышечная масса. Ноги могут стать короче, а челюсти - еще уже. С языка уйдут рецепторы, отвечающие за распознавание горького вкуса, потому что пищевая промышленность пренебрегает этим вкусовым оттенком, а близорукость превратится в эпидемию. "Однако, возможно, все будет совсем по-другому. Ведь основной двигатель эволюции - это нецелевая мутация в геноме, так что итог может оказаться очень неплохим", - заключает корреспондент.

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