Любимое блюдо спасёт от одиночества

Картофельное пюре, макароны и сыр, мясной рулет - все эти блюда могут быть не очень полезными для артерий, но, в соответствии с исследованием американских психологов Университета Буффало, они могут послужить своего рода "комфортным питанием" для наших эмоций и настроения, особенно для одиноких людей.

Некоторые люди противостоят одиночеству, просматривая любимое ТВ-шоу, выстраивая воображаемые отношения со знаменитостью или героем фильма или рассматривая фотографии и памятные подарки от родных и близких. Специалисты решили выяснить, как употребление пищи влияет на чувство одиночества.

В одном из экспериментов эксперты попросили добровольцев описать в течение 6 минут воспоминание о ссоре с кем-то близким и затем описать любимые блюда или продукты. Другим дали эмоционально нейтральное письменное задание. После психологи оценили уровни одиночества среди участников. Было замечено, что даже просто воспоминание о любимой пище, например, о блюде, которое часто готовила мама в детстве, помогало снизить чувство одиночества и эмоциональной подавленности.

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