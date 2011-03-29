Украинку-врача в Ливии избили за портрет Януковича

Гражданку Украины, заведующую гинекологическим отделением больницы города Сабрата, избили за портрет Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, который висел у нее в кабинете. Об этом сообщает газета «Сегодня» со ссылкой на врачей.

По информации газеты, украинка повесила на стене в своем кабинете портрет В.ЯНУКОВИЧА. Это фото увидели сторонники ливийского лидера Муаммара КАДДАФИ. «Не разобравшись, они решили, что на портрете изображен один из лидеров ливийских мятежников. Поэтому, недолго думая, сильно избили врача и порвали снимок», - пишет газета.

По информации издания, «лишь прибывшая полиция смогла объяснить горячим ливийцам, что к чему». Украинка уже пошла на поправку и чувствует себя нормально.