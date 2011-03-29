Японский премьер называет ситуацию непредсказуемой
10:14, 29 марта 2011Зарубежные новости
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В состоянии повышенной готовности
Японский премьер-министр Наото Кан объявил, что правительство находится в состоянии повышенной готовности в связи с аварией на АЭС "Фукусима", сообщает Би-би-си.
По последним данным, с внешней стороны одного из энергоблоков атомной электростанции "Фукусима-1" обнаружена высокорадиоактивная вода, а в почве вблизи АЭС обнаружен плутоний.
Выступая перед парламентом, Наото Кан назвал ситуацию непредсказуемой и заверил, что правительство работает в срочном порядке.
По словам наблюдателей, правительство Наото Кана обвиняют в нерешительности и промедлении.
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