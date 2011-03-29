Чипсы влияют на настроение

Интересные выводы сделали британские ученые. Оказывается, чипсы и картофель фри могут повлиять на настроение человека.

В эксперименте ученых из Бирмингема приняли участие 60 добровольцев. Всем участникам показали фильм о ядерной войне, после чего их разделили на две группы.

Первую группу угощали картофелем фри и чипсами, вторую - легкими закусками. После перекуса обе группы прошли тесты, в ходе которых специалисты определяли их настроение.

Оказалось, что те, кто лакомился картофелем фри и чипсами, были в более хорошем расположении духа. Ученые объясняют результаты тем, что фастфуд содержит большое количество углеводов, которые заметно улучшают настроение.

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