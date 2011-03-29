Пессимистами рождаются - ученые

Американские ученые считают, что люди не становятся пессимистами по собственному желанию, а рождаются таковыми.

Как выяснилось, видение мира зависит от количества нейропептида Y, содержащегося в организме. Уровень этого вещества закладывается в человеке генетически.

К такому выводу специалисты пришли, проведя два исследования. Во время первого ученые провели магнитно-резонансную томографию головного мозга. А во время второго добровольцам ввели вещество, которое вызывает болевые ощущения. Участникам эксперимента нужно было оценить уровень боли по 10-балльной шкале.

Оказалось, что люди с низким уровнем нейропептида более склонны к депрессии и пессимистическому взгляду на мир.

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