Насколько старят вредные привычки

Британские ученые провели исследование с участием 5 тыс. добровольцев и выяснили, как вредные привычки влияют на внешность и продолжительность жизни человека.

Так, исследователи выяснили, что человек, который курит, много пьет, неправильно питается и мало двигается, выглядит на 12 лет старше своего возраста. При этом курение увеличивает риск смерти от рака на 58%, неподвижный образ жизни - в два раза, чрезмерное употребление алкоголя - на четверть.

А другое исследование, которое провели итальянцы, показало, что, отказавшись от курения, женщина худеет и молодеет на 13 лет!

gigamir.net