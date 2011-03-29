Насколько старят вредные привычки
09:00, 29 марта 2011Зарубежные новости
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Курение старит на 12 лет
Британские ученые провели исследование с участием 5 тыс. добровольцев и выяснили, как вредные привычки влияют на внешность и продолжительность жизни человека.
Так, исследователи выяснили, что человек, который курит, много пьет, неправильно питается и мало двигается, выглядит на 12 лет старше своего возраста. При этом курение увеличивает риск смерти от рака на 58%, неподвижный образ жизни - в два раза, чрезмерное употребление алкоголя - на четверть.
А другое исследование, которое провели итальянцы, показало, что, отказавшись от курения, женщина худеет и молодеет на 13 лет!
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