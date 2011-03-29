Какой напиток разбудит лучше кофе

Утром всегда просыпаться сложно. Зевая, плетемся на кухню и сразу ставим турочку на плиту, чтобы приготовить кофе. Потом, приехав в офис, следует еще одна чашечка кофе, потом еще и еще… Есть напитки, которые могут стать отличной альтернативой кофе, и которые быстрее вас разбудят и еще насытят организм полезными витаминами и минералами.

Зеленый чай с лимоном

Ради эксперимента, выпивайте по утрам вместо кофе чашечку зеленого чая с лимоном. Вы сами убедитесь в том, что он быстрее и эффективнее кофе приведет вас в боевую готовность! В зеленом чае тоже содержится кофеин, поэтому он способен тонизировать ничуть не хуже заварного любимого кофе. Также зеленый чай богат антиоксидантами, которые славятся своей способностью замедлять старение и бороться с раком. Лимон же богат витамином С, который усиливает антиоксидантные свойства напитка. Вот кофе этим похвастаться не может.



Фреш

Вас быстрее разбудит не свежевыжатый сок, а процесс его приготовления: это же надо вытащить соковыжималку, подумать, какие фрукты в нее положить, выслушать ее жужжание и лишь потом получить свою порцию сока. Но за свои труды вы будете вознаграждены! Фреш выпрямляет желудок, давая бастре проснуться всему организму, поднимает тонус, настроение и насыщает витаминами.



Цикорий

Цикорий внешне похож на кофе. Поэтому, вы можете обмануть самого себя. Ага, убедились, что даже напоминает вкус кофе! И хотя цикорий считается кофейным напитком, он не содержит кофеина. Кроме того, цикорий повышает иммунитет, улучшает обмен веществ, успокаивает нервную систему. Цикорий с утра на голодный желудок не доставит того дискомфорта, который присущ кофе. Хлебнув с утра цикория, вы попадете на работу устойчиво-умиротворенным.



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