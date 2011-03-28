Самые несчастные женщины - те, у которых низкая зарплата

Опрос, проведенный австралийскими учеными, показал интересную закономерность: чем ниже заработная плата женщины, тем хуже состояние ее психического здоровья.

Даже безработные женщины чувствуют себя уютнее психологически, чем те, кому мало платят.

Наряду с низким заработком эмоциональное равновесие женщины нарушают низкая должность и повышенные требования. При этом девушки признаются, что их очень расстраивает невозможность влиять на свое материальное вознаграждение с помощью контроля за эффективностью своей работы.

Риск быть уволенной и не найти общий язык с коллегами также вводит женщин в депрессивные состояния. Однако риск увольнения не так пугает женщин, как перевод на должность, которая не оправдывает моральных и материальных ожиданий.

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