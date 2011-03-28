Ученые придумали прививку от курения

Швейцарские ученые разработали вакцину, которая подавляет тягу к курению, тем самым избавляя курильщика от никотиновой зависимости. Препарат был разработан в Университете Лозанны профессором Жаком Корнезом. Вакцина, убивает в курильщике чувство удовольствия от процесса курения.

Препарат носит название CYT002 - NicQb. Вакцина, попадая в кровь курильщиков создает антитела, препятствующие попаданию никотина в мозг. Однако благодаря тому, что происходит блокировка никотина в крови курильщик не чувствует удовольствия, поскольку фермент не выделяется.

Допамин - это ключ к системе награждения мозга. Он помогает клеткам мозга функционировать друг с другом. Его выброс вызывает чувство удовольствия и эйфории.

На протяжении 9 месяцев проводились исследования, в них приняли участие люди, выкуривающие в день от 10 до 40 сигарет. Исследование дало отличный результат, 60% добровольцев отказались от курения. Как утверждают разработчики, чтобы достичь желаемого результата вводить вакцину достаточно один раз в год.

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