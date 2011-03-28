Любимые блюда спасут от депрессии

Психологи из Университета Буффало решили потягаться с диетологами, заявив, что картофельное пюре, макароны, сыр, мясной рулет и прочие продукты, считающиеся вредными для артерий и фигуры, на самом деле, выступают в роли так называемого "комфортного питания". Подобное питание поддерживает эмоциональный фон человека, его настроение. Особенно это работает для одиноких людей.

Согласно исследованию, некоторые люди борются с одиночеством, сидя перед телевизором, фантазируя о взаимоотношениях со знаменитостью или героем фильма, перебирая подарки или фотографии родных. Однако для кого-то пища может стать лучшим средством от тоски.

Проведенный эксперимент выявил, каким образом рацион влияет на наше чувство одиночества. Так, ученые попросили группу добровольцев воспроизвести в памяти ссору с близким человеком и поделиться этим. После чего требовалось рассказать о любимых блюдах и продуктах питания. А вот контрольная группа получила другую установку - эмоционально нейтральное письменное задание.

В конце психологи оценили, насколько одинокими чувствовали себя участники эксперимента. Результат оказался следующим: даже простое воспоминание о любимой пище (иногда это было блюдо, которое готовили в детстве), помогало снизить остроту чувства одиночества и депрессии.

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