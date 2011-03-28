Молитва возвращает человеку душевное равновесие

В ходе исследовательского проекта, организованного сотрудниками Университета Мичигана, выяснилось, что, произнося про себя молитву, человек получает возможность обуздать свой гнев, причем происходит это вне зависимости от того, верит ли человек в Бога. Ученые говорят о том, что это было первое в истории науки исследование, направленное на изучение воздействия молитвы на агрессию и гневливость.

Организаторы эксперимента предложили студентам американских вузов ответить на вопросы анкеты. При помощи полученной информации ученые могли оценить уровень гнева и депрессии у опрашиваемых. После заполнения анкеты ребята должны были написать небольшую заметку о событии, которое их весьма раздосадовало. Испытуемым сказали, что эссе отдадут прочитать лицу, с которым они никогда не встретятся, а на самом деле никакого проверяющего не существовало. Просто все без исключения добровольцы получили такую оценку: «Это наихудшая работа из всех, которые мне приходилось прочитать».

Когда все участники были таким образом разозлены, им дали прочесть рассказ о девушке Морин, болеющей редким онкологическим заболеванием. Им нужно было вообразить, как болезнь подействовала на жизнь девушки. Потом испытуемые должны были или молиться о больной, или просто поразмыслить о ней. В конце эксперимента исследователи опять измерили эмоциональный уровень студентов.

Оказалось, что степень гнева участников сильно повысилась после того, как они разозлились. Однако потом те, кто читал молитву за Морин, были не так раздражены, как те, кто просто предавался раздумьям.

Если вы разгневаны, вспомните старую мудрость – помолитесь за своих врагов. Может быть, неприятелям и не станет от этого лучше, однако сами вы быстрее укротите свою злость.

newsland.ru