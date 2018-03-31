Есть ли в колбасе мясо?

ТВ в очередной раз выдало на гора передачу-разоблачение. На сей раз колотушки достались колбасе...

Автор нашумевшей передачи полгода искал в колбасе мясо. Не нашел. И очень возмутился. А чего, спрашивается, напрягался, если известно, что по нормативам мяса в колбасе изначально предусмотрено какие-то жалкие 10 %? Такое количество разве что под микроскопом нужно рассматривать. И вообще, кто первый сказал, что колбаса - мясное блюдо? Не верьте тому первопроходцу, он бессовестно пудрит вам мозги.

Колбаса - такой же эрзац-продукт, как и маргарин. Но никому ведь не приходит в голову называть маргарин маслом, хотя внешне очень даже похоже. Или, например, возьмите для рассмотрения любой салат. Чего там только не намешано! В некоторых салатах и мясо тоже есть, но от этого мясными блюдами они не становятся. Вот и колбасу не считайте мясом. А потому не стоит напрягаться понапрасну, выискивая в ней мясные крошки. Так же, как и не стоит негодовать, и обвинять, и мучиться, не находя их в том количестве, в каком бы нам самим хотелось. Это все пустые нервные затраты. Поэтому «сколько производители не докладывают в колбасу мяса» - так вопрос не стоит. Вопрос нужно ставить совсем другой: есть или не есть колбасу? Вот с этим и разберемся. Колбасные обрезки Давно уже повелось в обществе саркастически высмеивать колбасу за всевозможные добавки. Самая ядовитая из всех насмешек утверждает, что колбасу делают из туалетной бумаги. Видимо, речь идет о целлюлозе. Да, в колбасе целлюлоза есть.

А еще она есть в составе клетчатки картофеля, огурцов, помидоров, всевозможных злаков и прочей растительности. И вместе с овощами благополучно поступает в наш организм. И эту самую целлюлозу в некотором смысле считают полезной, поскольку она принимает участие в чистке кишечника. Ну да, и крахмал в колбасе есть - тот самый, из которого мы кисель варим. Но и он никакого смертельного вреда человеческому организму не наносит. А еще в колбасе есть костная мука. В ней, кстати, очень много кальция. Народы Юго-Восточной Азии (те же вьетнамцы, к примеру), которые традиционно практически не едят молочные продукты, нехватку кальция восполняют именно костями животных, пресмыкающихся и рыб: перемалывают их, поджаривают и едят ложкой. Все колбасные ингредиенты анализировать не буду - ни к чему это. А мораль здесь такова: в колбасных обрезках нет ни одного вещества, которое бы наносило вред организму в прямом смысле этого слова - то есть от которого можно было бы протянуть ноги.

Опосредованно колбаса может нанести урон здоровью. Но здесь имеется в виду не колбаса сама по себе, а состояние организма человека, который ее ест. Некоторым колбасу употреблять в пищу действительно не стоит. А вот об этом поподробнее... Кому можно есть колбасу? Проблемных точек у колбасы четыре: в ней слишком много жиров, слишком много соли, слишком много калорий, а также азотистых экстрактивных веществ и пряностей. Поэтому предупреждаю сразу - без раздумий колбасу могут есть только практически здоровые и физически очень активные граждане. Всем остальным сначала нужно призадуматься - нет ли тех проблем со здоровьем, которые колбаса может усугубить?

Например, из-за большого количества соли колбасой нежелательно питаться людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с болезнями почек, беременным женщинам, а также тем, кто страдает отеками, даже если причина пока не ясна. Во-вторых, большое количество жира делает колбасу непригодной для питания людей с атеросклерозом, сахарным диабетом и ожирением. А в-третьих, большие калории осядут лишним весом у людей, склонных к полноте и ведущих малоподвижный образ жизни. Ну и, наконец, несколько слов про азотистые экстрактивные вещества. Они, как известно, возбуждают нервную систему, и многие заболевания протекают в более тяжелой форме, чем могли бы. Особенно это касается заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем, желудочно-кишечного тракта и почек. А экстрактивных веществ в колбасе довольно много, ведь этот продукт пропитывают селитрой (нитрат натрия) с сахарозой, обрабатывают дымом, а некоторые изделия еще и долго коптят. Поэтому диетическим продуктом колбасу назвать никак нельзя. А если колбасу есть нельзя по состоянию здоровья, но очень-очень хочется... Тогда нужно научиться не только правильно ее выбирать, но и грамотно употреблять. Как выбрать колбасу? Естественно, нужно брать ту колбасу, в которой меньше жира, соли и калорий.

Кстати говоря, большинство граждан колбасный выбор делает неправильно, поэтому, прежде чем анализировать колбасы по составу проблемных веществ, позволю себе небольшое лирико-колбасное отступление. Основное заблуждение граждан кроется опять-таки в количестве мяса. Если мяса в колбасе много, значит, она полезнее - так рассуждает среднестатистический потребитель и выбирает сырокопченую колбасу, при этом жестоко заблуждаясь. Она самая НЕполезная: в ней больше всего жира, соли, азотистых экстрактивных веществ и калорий. Поэтому штампованные фразы типа «Лучше съесть копченую колбасу, чем вареную» не соответствуют действительности. Еще раз хочу предупредить - не ищите в колбасе мясо! Относитесь к ней как к очень удобному продукту, готовому к употреблению. По всем показателям наименее вредная колбаса именно вареная. Судите сами. Содержание жира в колбасах (г на 100 г продукта):

• вареная - 13,5-29,6;

• варено-копченая - 27,5-39,0;

• полукопченая - 17,4-40,2;

• сырокопченая - 41,5-47,8.

Калорийность колбас такова (ккал на 100 г):

• вареная - 170-316;

• варено-копченая - 360-420;

• полукопченая - 372-466;

• сырокопченая - 473-514.

Дать точную цифру содержания натрия в колбасах практически невозможно. Во-первых, в каждую колбасу соль кладут по разным нормативам, а всех видов колбас насчитывается сейчас более 300. А во-вторых, невозможно дать постоянную цифру натрия, поскольку «госты» чаще всего не соблюдаются и работники мясокомбинатов частенько сыпят соль в фарш на глазок. Есть и «в-третьих» - нужно учитывать сезон изготовления колбас. Обычно летом соли кладут больше. Поэтому про натрий лишь можно сказать, что его содержание в зависимости от вида колбасы и способов ее приготовления колеблется от 822 до 1636 мг. Это огромная цифра! Существует ли диетическая колбаса? Очень интересный вопрос. Дело в том, что испокон веков такие качества приписывали «Докторской». И опять-таки, это заблуждение. «Диетичность» этой колбасы, видимо, ассоциируется с многозначительным названием. На самом же деле в ней так же много жиров - 28,0 г %, причем больше половины из них тугоплавкие, да и натрия немало - 828 мг %. Просто в «докторской» колбасе, в отличие от многих других, все ингредиенты тщательно перемешаны в однородную массу. Хотя по сравнению с сырокопчеными колбасами, «Докторская» действительно имеет преимущество. В принципе, на что ориентироваться в выборе колбас, уже понятно. Хочу еще добавить, что для детского питания специалисты рекомендуют использовать сосиски из молодых животных. А что годится детям - то и взрослым съесть не грех. Есть целая серия колбас диабетических, зельцев, а также колбас из крови и печени убойного скота. Их тоже можно использовать в питании не очень здоровых людей, но только если их диеты нестрогие. Кстати, кровяные колбасы содержат много железа и белков, поэтому их можно использовать в лечении малокровия.

Как правильно есть колбасу? У здоровых людей с этим проблем нет. Положил колбасу на сковородку, залил яйцом и быстренько съел. Это очень питательный завтрак для тех, кто не имеет много времени на приготовление пищи. Для людей не совсем здоровых такое блюдо не подойдет. Если хочется съесть колбасу, то ее нужно отварить в воде. Во время варки в воду перейдут и лишняя соль, и экстрактивные вещества. И тогда колбаса станет более безопасной. С колбасными жирами тоже можно побороться. Чтобы они не обременили наш организм лишним холестерином, колбасу лучше есть вместе с какой-нибудь злаковой кашей. Предпочтительнее с овсяной. Если в один прекрасный день вы решили съесть колбасу, в этот же день ограничьте себя в других жирах - уже не ешьте масло, сметану и т.д. Поскольку в колбасе очень много жиров, то ее смело можно считать сезонным продуктом. Зимой и вообще в холодное время года колбасу можно есть без задней мысли о жирах: они изойдут калориями на обогрев организма. В жаркое время года колбасу лучше не есть совсем - лишние калории осядут в организме, если, конечно, их не израсходовать специально великой физической активностью. По этой же причине - слишком много жиров и слишком много калорий - колбасу следует считать утренним продуктом. На ночь ее есть никому не советую. Ну а по великим праздникам можно побаловать себя сырокопченой колбаской. Если соблюдать эти нехитрые правила - колбаса не нанесет существенного ущерба здоровью.

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