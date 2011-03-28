В Испании - протесты против либерального закона об абортах

В Испании десятки тысяч человек приняли участие в маршах протеста против либерального законодательства в отношении абортов, передает Би-Би-си.

В прошлом году вступил в силу закон, снявший многие ограничения на аборты. Он, в частности, допускает прерывание беременности в первые 14 недель и в течение 22-х, если есть угроза жизни матери.

Как утверждают организаторы маршей протеста, 150 тысяч человек вышли на демонстрацию в одном только Мадриде.

Акции протеста состоялись также в Барселоне и 80 других городах Испании.