В Испании - протесты против либерального закона об абортах
10:07, 28 марта 2011Зарубежные новости
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Сняты ограничения
В Испании десятки тысяч человек приняли участие в маршах протеста против либерального законодательства в отношении абортов, передает Би-Би-си.
В прошлом году вступил в силу закон, снявший многие ограничения на аборты. Он, в частности, допускает прерывание беременности в первые 14 недель и в течение 22-х, если есть угроза жизни матери.
Как утверждают организаторы маршей протеста, 150 тысяч человек вышли на демонстрацию в одном только Мадриде.
Акции протеста состоялись также в Барселоне и 80 других городах Испании.
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