Садоводство улучшает здоровье

Садоводство оказывает положительное воздействие на восприятие качества жизни и уровень физической активности среди пожилых людей, полагают медики Техасского университета /США/. Садоводство - самый распространённый досуг среди людей старше 65 лет. Исследователи заметили, что пожилые люди, увлекающиеся садом или огородом, имеют лучшее качество жизни, более энергичны, реже испытывают усталость и в 2 раза чаще занимаются физической активностью.

Больше 75% садоводов в опросе оценили своё здоровье как очень хорошее или отличное. Любители дачи также едят больше фруктов и овощей. Все эти факторы положительно влияют на здоровье и качество жизни в пожилом возрасте, утверждают врачи. Садоводство может быть эффективным способом для пожилых людей к повышению удовлетворённости жизнью и в то же время простым средством увеличения уровней физической активности, считают терапевты.

ami-tass.ru