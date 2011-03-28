Вредно или полезно сало

Многие утверждают, что сало приносит человеческому организму больше вреда, чем пользы. Действительно ли это так?

Миф первый: В сале нет витаминов.

Неправда! Этот продукт содержит много различных витаминов, в частности очень редкий - F. Об этом мало кто знает. А именно он укрепляет сосуды и избавляет от атеросклероза. В сале немало и такого антиоксиданта, как селен, что предотвращает образование раковых клеток и повышает потенцию. Недаром этот вкусный продукт называют «украинской виагрой».

Миф второй: Сало не желательно употреблять утром.

Но это же лучшее желчегонное средство. Особенно оно помогает людям, имеющим более 50 лет. Сало намного лучше выгоняет желчь из печени, чем оливковое масло. Поэтому хорошо утром съесть хотя бы ломтик сырого сала с чесноком, луком или другими пряностями. Это поможет вывести всю желчь, которую собрала печень за ночь, очистить организм. А через час можно и позавтракать. Этот продукт едят малыми порциями. Употребляют даже на ночь.

Миф третий: Сало вредное, так как содержит много холестерина.

В сале действительно немало холестерина. Но дело в том, что там есть и много лецитина. Он хорошо влияет на мембраны, укрепляет оболочки сосудов, предотвращая возникновение атеросклероза. Если в продукте больше лецитина, чем холестерина, то он безопасен и полезен. И наоборот. В сале лецитина больше, чем холестерина. Это касается также яиц и молочных продуктов.

Кстати, лецитин - вещество, полезное для мозга, умственной деятельности. Поэтому, чтобы хорошо работать, людям, которые занимаются интеллектуальной работой, сало просто необходимо.

Миф четвертый: Сало не добавляет энергии, так как в нем мало углеводов.Еще как добавляет! Ведь грамм жира - это девять килокалорий, а грамм углеводов - всего четыре килокалории. Но употреблять большое количество сала не желательно. Ведь суточная потребность человека в жире составляет грамм на килограмм веса. Это верхняя граница. Поэтому взрослому 20-30 граммов сала ежедневно точно не помешают, если он не злоупотребляет другими жирными продуктами.

Миф пятый: Всякое сало полезно.

Не совсем. Лучше сало подкожное. Оно чистое. Там не «зависают» ни радионуклиды, ни токсины, ни пестициды, ни глисты. Да, да ... Если берете на рынке шпондер (бекон), постарайтесь удостовериться, что свинья росла в хороших условиях и ни на что не болела.

Лучше потреблять сало свежее, чем вареное или копченое. Потому что при термообработке лецитин окисляется, изменяется, и оно становится уже не таким ценным пищевым продуктом. То есть уже не так хорошо влияет на сосуды.

Миф шестой: Чем старее сало, тем оно полезнее.

Неправда. Но в некоторых регионах Украины едят прогорклое, старое и желтое сало. Этого лучше не делать. Желтизна свидетельствует о том, что из этого продукта исчез витамин F. Такое сало скорее вредно, чем полезно. В нем могут образовываться даже канцерогены. Поэтому лучше не испытывать иммунную систему и сосуды.

doviendi.ru