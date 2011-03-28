Количество жертв землетрясения в Японии достигло 27 тыс человек

Количество жертв разрушительного землетрясения в Японии и вызванного им цунами, по последним данным, составило 10 тысяч 804 человека, пропавшими без вести числятся 16 тысяч 244 человека, сообщает агентство Киодо со ссылкой на воскресные данные Главного полицейского управления.

Ранее сообщалось о гибели 10 тысяч 668 человек.

Как передает РИА Новости, большая часть тел уже передана родственникам. Подавляющее большинство жертв приходится на префектуры Мияги, Иватэ и Фукусима.

В центрах по размещению беженцев в настоящее время проживают 243 тысячи 49 человек. Полностью разрушено 19 тысяч 814 строений, из них в префектуре Иватэ - 12,45 тысячи. В море унесено более 1,1 тысячи домов, сгорело 148, сообщила в воскресенье японская газета "Санкэй".

Как сообщал УНИАН, разрушительное землетрясение магнитудой 9,0 произошло на северо-востоке Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой десять метров. После землетрясения на АЭС "Фукусима-1" была зафиксирована серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения.

В результате инцидентов на АЭС было выявлено несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, а также ввести запрет на полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах питания.