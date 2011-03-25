В Армении произошло землетрясение

В Армении сегодня, 25 марта, в 13:52 по местному времени (11:52 по Киевскому) на территории гдорода Гарут было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4. По данным Национальной сейсмической службы Армении, в эпицентре, находившемся в 30 км к юго-востоку от города, оно достигло силы 6 по шкале Рихтера. По предварительным данным, в соседних районах землетрясение не превысило отметку магнитуды 4, а именно в Степанакерте и Мартуни магнитуда землетрясения составила 4, а в южной части Армении в городе Капан сила толчков составила 3 по шкале Рихтера.

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