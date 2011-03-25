Чего не делать, если прихватило поясницу

* Не используйте согревающие мази - они могут только навредить, лучше примите любой обезболивающий препарат, который есть под рукой.

* Не вздумайте делать массаж или самостоятельно вправлять позвонки.

* Приложите к больному месту легкое тепло. Для этого лучше всего подойдет шерстяной платок или свитер.

* Чтобы успокоить боль, неплохо полежать на твердой ровной поверхности (доска, щит).

Даже если боль прошла, обязательно наведайтесь к врачу: он осмотрит, и диагноз поставит, и таблетки пропишет.

kp.ua