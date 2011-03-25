Детский гель и лосьон вызвали у детей редкую форму псориаза

Китайское государственное управление по продовольствию и медикаментам (SFDA) инициировало серьезную проверку двух типов детских продуктов для ванны в связи с сообщениями о связи этих товаров и болезней кожи у детей, сообщает Xinhua.

Под подозрение попал лосьон для тела и гель для купания производства Tian Po Po Xi Jiu Tang, известного также как "Grandma Tian`s Bathhouse" ("Купальни бабушки Тиан"). Эта компания из провинции Сычуань существует на рынке уже 70 лет и представляет собой не только сеть бань, но и точки реализации своей продукции для ванн. Согласно отчету, продукция причинила сильный вред детям.

По словам представителей компании, в составе их продукции содержатся только натуральные компоненты, входящие в особые травяные сборы. Они предохраняют детей от болезней, включая экзему, простуду и запор. Между тем, факты говорят об обратном. Известно, что дети (число не сообщается), наоборот, заработали пустулезный псориаз и хроническое раздражение кожи, выражавшееся в припухлостях.

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