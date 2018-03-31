Как пережить переход на летнее время

Президент России недавно подписал указ об отказе от сезонного времени. Правда, в соседней стране решили напоследок еще раз весной перевести стрелки часов и больше их не трогать. Эта тема обсуждается и у нас.

Накануне весеннего перевода стрелок мы решили выяснить, стоит ли и в Украине ликвидировать «зимнее» и «летнее» время.

Лампочка - не соперник солнцу

В прошлом веке целью перевода часов была экономическая выгода. Но, по мнению эксперта Международного цент-ра потребительских экспертиз и перспективных исследований Александра Жолудя, это уже давно не актуально. Ведь сейчас затраты электроэнергии на освещение ничтожно малы, основную часть электро-энергии «съедает» компьютерная техника и бытовые приборы, работа которых не зависит от времени суток. И в промышленном производстве электроэнергии круглосуточно обеспечивает функционирование мощных агрегатов. Так что и на фабриках-заводах экономии нет. А вот напряженность в дни перевода стрелок часов в некоторых сферах деятельности дает о себе знать. Особенно ее ощущают транспортники. Больше всех страдают железнодорожники, авиаторы - для них малейшая нестыковка во времени может обернуться трагедиями с немалыми человеческими жерт-вами. Эксперт уверен, что нам тоже надо отказаться от так называемого сезонного времени. Ведь Запад еще раньше, чем Россия, сделал этот шаг.

Начальник Украинского гидрометцентра Николай Кульбида тоже уверен, что выгода от перевода часов если и есть, то мизерная. Проблем больше. Это и плохое самочувствие людей, и сбой рабочего ритма. Кстати, в работе такого серьезного ведомства, как Гидрометцентр, тоже возникают нестыковки в дни перевода часов. Наблюдения синоптиков привязаны к международному скоординированному времени, а «час назад» или «час вперед» требует определенной «перестройки». По мнению Николая Ивановича, к биологически естественному времени украинцев наиболее приближено зимнее время. Его-то есть смысл оставить.

Сбивается ритм

Ученые насчет целесообразности перевода стрелок разводят руками. «К сожалению, нет ни одного научного обоснования по этому вопросу, - сказал академик НАН Украины, директор Института медицины труда АМН Украины Юрий Кундиев. - Но если просто здраво рассудить, то искусственно создавать время, дважды в год переводя часы, не стоит. Животные, растения и люди всегда ориентировались по солнцу. Выработался своеобразный временной стереотип. Перевод часов - это, по Павлову, ломка такого стереотипа со всеми вытекающими последствиями для здоровья человека».

И пусть эта ломка длится недолго, всего несколько суток, все равно, по мнению ученого, она имеет негативное влияние. У особенно чувствительных людей могут даже появиться симптомы такого заболевания, как десинхроноз. Это профессиональная болезнь моряков, водителей-дальнобойщиков, путешественников. Ее симп-томы - нарушение сна, повышенная утомляемость, раздражительность, невнимательность, снижение творческого мышления, смена настроения от апатии к резкому оживлению, желудочно-кишечный дискомфорт, отсутствие аппетита, головная боль, учащение сердцебиения, боли в сердце, снижение потенции у мужчин и фригидность у женщин.

Юрий Ильич также считает, что одного указа главы государства, как в России, все же маловато для того, чтобы решить столь важный вопрос в жизни общества, как отказ от сезонного перевода стрелок. Необходимы научные обоснования. В первую очередь, следует дать ответ: надо ли в последний раз этой весной на час ускорить ход часов, как это сделали россияне. Причем с выводами стоило бы поторопиться: очередной перевод стрелок не за горами.

КСТАТИ

Впервые переводить стрелки часов на час вперед летом и на час назад зимой начали ради экономии электроэнергии в Великобритании в 1908 г. Но сама идея принадлежит президенту США, одному из авторов Декларации независимости США Бенджамину Франклину. В его стране переход на сезонное время начался в 1918 г.

Сейчас перевод стрелок в зависимости от времени года осуществляется более чем в 80-ти из 192 стран мира.

В СССР 16 июня 1930 г. ввели так называемое «декретное время». Тогда стрелки часов переводили на час вперед относительно поясного времени. Потом их назад так и не вернули. И страна Советов круглый год на час опережала естественный суточный цикл. А в 1981 году в СССР перешли на сезонное время.

После распада СССР Украина в 1990 году перешла на соб-ственное время (1 час разницы с Москвой), совпадающее с поясным, продолжая осенью и весной переводить часы еще на час - вперед или назад.

Сейчас все больше стран отказываются от сезонных изменений времени. Одной из первых стала Япония, отказавшись от экономии за счет часов еще в 1952 г, пишет АиФ.

Чтобы пережить переход на летнее время ложитесь спать и вставайте, ешьте и выполняйте обычные обязанности по прежнему графику. Не экономьте на сне. Если есть возможность, желательно продлить сон на один час дольше, чем до перевода часов, или прикорнуть днем. Не забывайте про отдых, занимайтесь делами, которые доставляют вам удовольствие - почитайте интересную книгу, послушайте спокойную музыку, сходите в театр, музей. Исследования ученых подтверждают: искусство вообще и творчество в частности способствуют синхронизации внутренних процессов и облегчают нам адаптацию к переменам.

newsland.ru