Копченая свинина вызывает рак

Как известно большинство готовых мясных продуктов имеют небольшое количество канцерогенных соединений. Однако с курицей гриль и беконом дело обстоит иначе - курица, а особенно ее кожа, имеют высокий уровень содержания вредных веществ. Об этом сообщают исследователи Университета штата Канзас.

Профессор университета, Скотт Смит, и его команда изучили готовые к употреблению мясные продукты, чтобы определить уровень содержания в них гетероциклических аминов. Это канцерогенные соединения, которые обычно присутствуют в мясе. Люди, употребляющие такие амины в больших количествах, имеют повышенный риск развития рака желудка, толстой кишки и рака груди.

Для приготовления готовых мясных продуктов используются определенные специи и маринады, которые снижают уровень содержания в мясе гетероциклических аминов (HCA).

Например, в пепперони показатель содержания НСА составляет всего 0,05 нг/г, за ним следуют сосиски с показателем в 0,5 нг/г. Такой показатель невелик по сравнению с курицей гриль, уровень НСА в ней составляет 1,9 нг/г.

"Сосиски и другие подобные продукты могут иметь низкий уровень HCA, поскольку их готовят при низких температурах", говорит Смит, сообщает Eurolab. Кроме того, добавление особых ингредиентов в процессе приготовления мяса снижают уровень HCA.

Исследования Смита были проведены при поддержке Совместной Государственной научно-исследовательской службы консультаций и образования и Национального совета по свиноводству.

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