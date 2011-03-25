Диета, продлевающая молодость на 5 лет

Ученые из школы медицины в Нью-Йорке сообщают о необходимости сокращения употребления рафинированных углеводов в рационе, которые содержатся в молочных и в мясных продуктах.

По словам ученых, метаболический синдром ведет к снижению уровня холестерина, появлению высокого кровяного давления, увеличению количества жира в крови, а также к повышению содержания сахара в крови. При этом хорошо подойдет средиземноморская диета, благодаря которой жизнь человека увеличивается на пять лет.

Одна из популярных в мире диет. Главное в диете состоит в том, что для похудения нужно употреблять много белка, углеводы практически не нужны, а также исключить из рациона сладкое, фрукты, овощи крупы и многое другое.

По словам диетологов, диета доктора Аткинса является одной из лучших диет. При использовании диеты снижается риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, связанный с метаболическим синдромом, а также дает высокую противовоспалительную защиту для организма.

flistnews.com