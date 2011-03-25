Холод - лекарство от инфаркта

Британским врачам порекомендовали охлаждать пациентов в остром периоде инфаркта миокарда холодными покрывалами или специальными шапочками, пишет The Daily Telegraph.

Основанием для этого стали результаты исследования, показавшего, что снижение температуры мозга до 32-34 градусов Цельсия существенно снижает риск его повреждения при вызванной инфарктом недостаточности кровообращения.

Как пояснил автор рекомендаций, глава Консультативного совета по интервенционным вмешательствам при Национальном институте здоровья и качества медпомощи (NICE) профессор Брюс Кэмпбелл (Bruce Campbell), получены убедительные данные о том, что контролируемое охлаждение пациентов с инфарктом или остановкой сердца повышает их шансы на выживание и уменьшает риск повреждения мозга при нарушенном кровоснабжении.

Такой эффект достигается за счет замедления метаболизма нервных клеток и снижения их потребности в кислороде в условиях пониженной температуры. Охлаждение проводится с помощью наполненных холодной жидкостью специальных покрывал и шапочек. Для лучшей его переносимости пациенту вводятся седативные и миорелаксирующие (расслабляющие мышцы для устранения дрожи) препараты.

Кэмпбелл также подчеркнул, что необходимы дальнейшие исследования для уточнения тех групп пациентов, которым такое охлаждение показано в первую очередь. Тем не менее, полученных данных уже достаточно для того, чтобы NICE признал эту методику достаточно эффективной и безопасной для повседневного использования во всех медучреждениях Великобритании.

medportal.ru