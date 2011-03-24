Звезда ресторана «вредного питания» умер от инфаркта в 29 лет

Как известно, лишний вес принято относить скорее к недостаткам, чем к достоинствам. Но 29-летний американец Блэр Ривер из Аризоны, похоже, так не считал и сумел возвести его в ранг своей гордости, одновременно зарабатывая на этом деньги. Все дело в том, что 260-килограммовый толстяк служил рекламой для ресторана с эксцентричным названием «Инфарктный гриль», который находится в городе Чэндлер. Но, по злой иронии, именно его вес стал причиной преждевременной смерти от инфаркта, не дожив и до тридцати, подтверждая истинность названия заведения.

Ривер совершенно не боролся со своим лишним весом. Он пользовался своим телом с выгодой для себя, хотя и с определённой долей самоиронии. Именно на этой иронии была построена реклама ресторана, в рекламных буклетах и на вывесках которого владельцы заведения решили разместить такую надпись: «Осторожно! Блюда нашего ресторана крайне вредны для вашего здоровья».

В чем же выражалась вредность блюд, подаваемых в ресторанах? В том, что они имела поистине чудовищную калорийность: 8000 килокалорий на... одно блюдо! И это при том, что суточная потребность взрослого здорового мужчины составляет 2500—3000 килокалорий.

Чтобы усилить комический эффект своей рекламы, владелец заведения на работу всегда являлся исключительно в костюме врача, а официантки были обязаны носить костюмы медицинских сестер. Только вот их главный пациент, являющийся «лицом» ресторана, скоропостижно умер от инфаркта.

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