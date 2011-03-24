Чем вредны Mp3-плееры

Новые научные исследования говорят о том, что около четверти молодых лиц имеют признаки проблем со слухом, связанные с его ранней потерей. Выводы исследования изложены журналом "Международная аудиология". Открытие сделано учеными при обследовании студентов без патологий слуха. Выяснялось воздействие музыкального плеера.

Тесты выявили определенные проблемы со слухом. Четверть, из обследуемых 56 человек, имели слух ниже нормы около 15дБ.

Самый высокий уровень потери слуха был замечен у студентов мужского пола, часто использовавших музыкальный плеер.

Исследователи не советуют слушать музыку через наушники с большой громкостью и рекомендуют проходить обследование слуха ежегодно.

newsland.ru