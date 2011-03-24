Капуста брокколи защищает от гастрита и язвы желудка

Регулярное употребление в пищу капусты брокколи, а точнее ее побегов, угнетает в развитие бактерий Helicobacter pylori (H. pylori), которая вызывает язву желудка и рак.

Ученые из разных стран во главе с Джедом Фэйхи из Университета Джонса Хопкинса (США) провели эксперимент на 50 японцах: одной группе добровольцев давали в пищу побеги блюда из брокколи, а другой группе – ростки люцерны. В результате оказалось, что включение в рацион поедание 80 граммов ежедневно побегов капусты брокколи на протяжении двух месяцев гарантируют защиту от вредной бактерии. Ученые объясняют это тем, что в проростки капусты брокколи содержат сульфорафан, действие которого подобно антибиотику. К сожалению, сульфорафан может только лишь подавлять развитие H. pylori, но не уничтожает бактерии.

У тех, кто употреблял в пищу побеги капусты брокколи, уровень маркера H. pylori снизился больше чем на 40%. Это означает, что у первой группы подопытных значительно сократился риск заболеть не только язвой или гастритом, но и раком желудка. В свою очередь употреблявшие ростки люцерны, не содержащих сульфорафана, не выявили никаких изменений маркера.

Результаты опыта на людях были подтверждены экспериментами на мышах. На протяжении восьми недель медики добавляли в пищу грызунов, зараженных H. Pylori, побеги капусты брокколи. В результате, численность бактерий в желудках грызунов значительно уменьшилась. В то время как у тех мышей, которым давали чистую воду вместо брокколи количество бактерий не изменилось.

nemezolda.ru