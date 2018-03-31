Опровергнуты традиционные представления о долгожителях

Исследование, предлагающее нестандартный взгляд на уже, казалось бы, устоявшиеся представления о долгожителях, было проведено на основании данных, которые собирались аж с 1921 года. В частности, не подтвердился тезис о том, что дольше всех живут люди, сохраняющие оптимизм, спокойствие,и в меру работающие, сообщает портал membrana.ru Куда полезнее для здоровья оказались совсем другие факторы, к примеру, трезвый взвешенный реализм (вместо беспричинного оптимизма).

Словом, все наоборот. И — вот парадокс! - жизнерадостные люди с чувством юмора, как правило, живут меньше, уверяют учёные. Они чаще рискуют, беспечнее относятся к жизненным ситуациям. Хотя в отдельных критических ситуациях оптимистический подход все же предпочтителен.. Однако в целом, такая черта характера как предусмотрительность, выходит, для долголетия гораздо полезней.

«Удивительно, как часто предположения, как учёных, так и СМИ оказываются неправильными», – говорит руководитель работы Говард Фридман. По результатам многолетней работы он и его коллега Лесли Мартин из университета Ла-Сьерры выпустили книгу.

Учёным было непросто соотнести предрасположенность к болезням, сроки выздоровления и длительность жизни с такими свойствами личности как замкнутость, тревожность, рискованность, стремление к лидерству, пессимизм, наличие или отсутствие веры, а также другими факторами: малоподвижностью, отсутствием медицинского обслуживания, нервной работой и так далее. Однако кое-какие важные умозаключения сделать всё же удалось

Основные выводы учёных: - брак может быть полезен для здоровья мужчин, но на женщинах никак не отражается;

- дольше всех остальных мужчин живут те, что состоят в многолетних браках (доживают до 70 лет и более);

- менее одной трети разведённых мужчин доживают до 70 лет;

- мужчины, ни разу не вступавшие в брак, живут дольше тех, кто повторно пошёл под венец, и значительно дольше разведённых;

- для здоровья женщин развод не столь губителен: те из них, что развелись и так и остались одинокими, живут почти столько же, сколько и женщины в длительном браке;

- предложение не работать на износ не увеличивает продолжительность жизни: постоянно работающие люди обоих полов живут дольше своих более «расслабленных» сограждан;

- раннее поступление в школу (до 6 лет) – фактор риска ранней смерти;

- ребёнку необходимо время на игры и общение с одноклассниками;

- домашние животные никак не влияют на продолжительность жизни, хотя могут временно улучшить самочувствие, также они не годятся в качестве замены друзьям;

- участники вооружённых действий живут меньше, но причиной тому является не психологический стресс, а последующее не полезное для здоровья поведение;

- люди, вернувшие себе чувство защищённости в этом мире, как правило, возвращают и здоровье;

- ощущение любви и заботы со стороны окружающих улучшает самочувствие, но не отражается на продолжительности жизни;

- самый очевидный положительный эффект на здоровье оказывает вовлеченность в социальные отношения, помощь окружающим;

- в большинстве случаев здоровый/нездоровый образ жизни человека определяет его окружение.

- Никогда не поздно пересмотреть свои взгляды и начать жить здоровой жизнью, подводят итог учёные. При этом надо с одной стороны не отвлекаться на такие мелочи, как употребление разных «омолаживающих» БАДов, а с другой – целенаправленно менять свою жизнь к лучшему.

«Невозможно начать вести здоровый образ жизни c завтрашнего утра. Но небольшие постепенные изменения, повторение шагов могут постепенно привести вас к долголетию», — говорит Мартин.

kp.ru