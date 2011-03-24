В Японии число жертв землетрясения достигло 9,7 тыс.

В Японии число погибших в результате разрушительного землетрясения и цунами достигло 9,7 тыс., более 16,5 тыс. человек пропали без вести.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает главное полицейское управление страны.

Ранее сообщалось о 9 тыс. 487 погибших и 15 тыс. 617 пропавших без вести.

Разрушительное землетрясение магнитудой 9,0 произошло в Японии 11 марта. Оно вызвало цунами высотой десять метров. На японских АЭС "Фукусима-1"и "Фукусима-2" после землетрясения был введен режим ЧС из-за выхода из строя систем охлаждения. На "Фукусиме-1" произошли три взрыва - на первом, третьем и втором реакторах, а также пожар на четвертом энергоблоке. На АЭС было зафиксировано несколько утечек радиации, что заставило власти эвакуировать людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС, а также запретить полеты над станцией в радиусе 30 километров. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, питьевой воде и продуктах питания.