Японский профессор рассеивает страхи по поводу радиации

В статье, первоначально появившейся в японской газете "Кахоку Шинпо" (г. Сендаи) и перепечатанной сайтом Die Welt, профессор неврологии Рюта Кавашима констатирует, что некоторые врачи бежали из районов, прилегающих к АЭС "Фукусима-1", опасаясь радиации. "Как врач, я нахожу печальным и возмутительным, что среди нас есть такие люди". Он объясняет это, в частности, недостаточным уровнем образования этих коллег в области защиты от радиации.

Как утверждает 52-летний профессор, поступающие сообщения о радиоактивном заражении "с точки зрения естественных наук весьма корректны". В то же время он понимает людей, которые не видят в этих сообщениях заверений в том, что ситуация "абсолютно" безопасна. Как считает ученый, употребление слова "абсолютный" противоречило бы профессиональной этике.

"Это непросто объяснить, но действие радиации содержит в себе аспект вероятности, - подчеркивает он. - Ученые считают, что следует предполагать некоторое воздействие радиации даже при однократном соприкосновении с радиоактивным излучением... Поэтому ученый, который не хочет лгать, всегда будет говорить о том, что ситуация "вероятно" безопасна".

По его словам, люди в своей обычной жизни ежегодно получают облучение в размере 2-3 миллизивертов. Радиация в префектуре Мияги, вызванная аварией на АЭС "Фукусима", составляет в большинстве мест от 0,2 до 0,3 микрозивертов в час. Это означает, что если радиация такой силы продержится год, то в годовом исчислении она будет составлять 2,6 миллизивертов, что соответствует естественному уровню радиации.

Иностранцы, которые сейчас стремятся улететь из Японии, должны иметь в виду, что их самолет, преодолевая тонкий слой атмосферы на большой высоте, получает больший объем радиоактивного (космического) излучения, чем на Земле, утверждает профессор. "Она составляет 80 микрозивертов - такое количество радиоактивности эти люди получили бы за 10 дней пребывания в Японии". "Как ученый, я посоветовал бы им предпочесть бегство на корабле", - добавил он.

"При этом та радиация, о которой мы сейчас так беспокоимся, почти целиком откладывается на одежде и обуви", - отмечает он. Придя домой, раздевшись и разувшись, человек практически исключает круглосуточное воздействие на него этой радиации.

Сообщения о том, что в районе Фукусимы радиация обнаружена в шпинате и молоке, профессор Кавашима прокомментировал так: "Вместо того, чтобы выбрасывать продукты из Фукусимы, прошу отдать их мне. Мне сейчас уже больше 50 лет, и я знаю, что если в больших количествах буду употреблять в пищу этот шпинат и это молоко, это никак не повлияет на мою продолжительность жизни".

inopressa.ru