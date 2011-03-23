40% детей лечатся не у тех врачей

В современной медицине все больше проявляет себя понятие «мнимый больной». Это ситуация, когда физические симптомы указывают на какое-либо недомогание, а на самом деле у человека его нет. В таких ситуациях медицина направляет таких больных к психотерапии или психиатрии.

Особое беспокойство у врачей вызывают «мнимые больные» дети. Исследования показывают, что таковыми является около 40% детей, наблюдающихся у педиатров. Причинами симптомов заболеваний, которых нет, часто являются неврозы и стресс, а состояние здоровья детей часто усугубляется поведением родителей, которые стесняются идти с ребенком к неврологу, а предпочитают мучить его бесполезным лечением, например, у гастроэнтеролога.

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