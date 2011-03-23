Осторожно - ядовитые украшения

Компании Tween Brands Inc. пришлось в срочном порядке удалять из браслетов, ожерелий и других изделий токсичный металл кадмий.

Компания в основном продает свою продукцию в Калифорнии, однако ее рынок сбыта охватывает всю территорию Соединенных Штатов. Tween Brands Inc. производит ювелирные украшения для детей, подростков и взрослых.

В прошлом году компании пришлось отозвать 137.000 украшений, произведенных в Китае, из-за опасного уровня содержания в них кадмия.

Американская Комиссия по безопасности потребительских продуктов установила, что в этих украшениях содержалось кадмия на 90% больше допустимой нормы.

Теперь, в соответствии с досудебным соглашением, если в продукции компании будет обнаружено превышение содержания кадмия, то Tween Brands обязана будет заплатить штраф.

В прошлом году в Калифорнии был принят закон допускающий содержание в продукции кадмия не превышающее 0,03%.

Некоторые китайские производители, изготавливающие продукцию для внешнего рынка, добавляют в нее кадмий и свинец, запрещенный Конгрессом США к применению в потребительских товарах в 2008 году.

Кадмий – мягкий беловатый металл. Длительный контакт с ним может вызвать нарушение работы почек и разрушение костных тканей. При попадании довольно большой дозы кадмия в организм за один раз, возможна даже смерть.

Кроме того, кадмий способствует развитию рака. Некоторые исследователи утверждают, что отравление кадмием способно серьезно затормозить развитие мозга и детей.

newsland.ru