Двум британцам вместе с почками пересадили рак крови

В Великобритании начато расследование по факту передачи редкой формы рака двум пациентам, перенесшим трансплантацию почки. Оба больных, страдавших хронической почечной недостаточностью, получили органы одного мертвого донора.

Операции состоялись 26 ноября прошлого года в Королевском госпитале Ливерпуля. Двум мужчинам в возрасте 59 и 47 лет были пересажены почки 56-летней женщины, скончавшейся от кровоизлияния в мозг, сообщает medportal.ru.

Уже после операции у донора была обнаружена редкая, но агрессивная форма рака крови – внутрисосудистая B-крупноклеточная лимфома. Это заболевание характеризуется ростом опухолевых клеток в просвете сосудов различных органов. Оба мужчины, получившие почки больного донора, в настоящее время проходят курс химиотерапии.

По словам медицинского директора Королевского госпиталя Ливерпуля Питера Уильямса, во время трансплантации почек хирурги не подозревали, что донор органов страдала онкологическим заболеванием. «Вскрытие, выявившее у донора онкологическое заболевание, было проведено спустя несколько дней после трансплантаций», - подчеркнул Уильямс.

Сейчас пострадавшие рассматривают возможность судебного иска против Национальной системы здравоохранения.

focus.ua