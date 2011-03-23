Как победить герпес на губах

Герпес - это мелкопузырчатое высыпание, чаще всего на губах или в носу, называемые в народе "лихорадкой". Герпес - это признак снижения защитных сил организма, а если он появляется 2-3 раза в году, то это уже свидетельствует о значительном снижении иммунитета. Заразившись герпесом, человек становится "хозяином" этого заболевания на всю жизнь.

Как его лечить простыми средствами?

•Одну чайную ложку черного чая с горкой или один чайный пакетик заварите 0,5 стакана кипятка. Настаивайте до охлаждения. В охлажденной заварке смочите ватный шарик и приложите к пузырьку. Процедуру повторяйте несколько раз в день в течение 3-4 дней.

•Как только началось заболевание - смажьте участок кожи, на котором выходит "простуда", пихтовым маслом. Вы почувствуете легкое жжение в этом месте. Смазывание повторите через 2 часа и на ночь.

•смазывайте герпесный пузырек ушной серой несколько раз в день

•смочите ватку камфорным маслом, прикладывайте к герпесным высыпаниям несколько раз в день

•плоды укропа 1 часть, лист кипрея 3 части, цветки ромашки 2 части, шишки хмеля 2 части, трава душицы 2 части, лист мяты 2 части, цветки лабазника 2 части, корень аира 2 части, трава синюхи 1 часть. Приготовление и применение: 2 столовых ложки сбора залить 0,5 л кипятка, слить вместе с травой в термос, настаивать ночь. Принимать по 1/3-1/4 стакана 3-4 раза в день. Этим же настоем обмывать пораженные места.

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