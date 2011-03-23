Японцы, пережившие цунами, умирают от воспаления легких

Японские медики свидетельствуют о том, что подавляющее большинство людей, переживших удар цунами, заболели воспалением легких. Те люди, которых унесла волна, находились в холодной воде по нескольку часов. Врачи говорят, что 80 % всех доставленных в больницы находятся в очень тяжелом состоянии.

Один из врачей в интервью национальному каналу рассказал, что на рентгене легкие некоторых больных выглядят белыми и практически уничтоженными. Этого уже не восстановить. Прошло 10 дней после цунами, и люди, которые получили воспаление легких, начали умирать. Сейчас идет буквально волна смертей, связанных с этой болезнью. Кроме того, переохлаждение приводит к тому, что защитные силы организма отказывают, и обостряются все хронические заболевания.

На сегодняшний день погибшими признаны 8649 человек, пропавших без вести больше 13 тысяч. По данным телеканала NHK, больше 21 тысячи человек, в том числе 500 иностранцев. Число жертв растет по мере разбора завалов, а количество тех, кого считают пропавшими, увеличивается по мере того, как родственники заявляют в полицию о пропаже человека, уже не надеясь на свои силы. Как подчеркивают представители полиции, не исключено, что число пропавших уменьшится после того, как будут опознаны тела найденных под обломками людей.

Японское телевидение успокаивает бдительность граждан. Там говорят, что никакой опасности нет, уровень радиации в Токио чрезвычайно малый.

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