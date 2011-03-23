Привычка собирать вещи угрожает тяжелой болезнью

Ведущий специалист кафедры психотерапии и наркологии РУДН Алексей Ковалев комментирует точку зрения ученых, утверждающих, что коллекционирование грозит реальными психическими расстройствами.

"Если отвечать на вопрос, способно ли перерасти коллекционирование в психическое заболевание, то ответить можно так: само по себе - нет. Однако к коллекционированию склонны лица определенного психотипа. Зачастую собиранием, к примеру, кукол занимаются люди, не имеющие активных контактов с внешним миром. Тогда созданный ими мир коллекции становится полем для реализации.

Качества вроде педантичности, стремления расставить предметы в своей коллекции, согласно определенному порядку, являются также индивидуальными чертами человека. Это не повод для серьезных волнений.

С другой стороны, собирательство может свидетельствовать о развивающемся психическом расстройстве. Здесь важно обратить внимание на то, что человек собирает. Если человек собирает вещи, откровенно не имеющие ценности (мусор, например), то необходима помощь, а вот дорогие солдатики ручной работы, покупаемые взрослым мужчиной, - другая история.

Итак, невротические расстройства, действительно, бывает, сопровождаются собирательством ненужных предметов. Поэтому собирание вещей с помойки свидетельствует о деменции на фоне шизофрении".

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