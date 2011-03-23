США запретили импорт молока из Японии
10:17, 23 марта 2011Зарубежные новости
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Сильное превышение содержания радиоактивных веществ
США запретили импорт молока и шпината из четырех японских префектур, расположенных около АЭС "Фукусима-1", пострадавшей от землетрясения, сообщает Reuters.
В то же время агентство Киодо сообщает, что сильное превышение норм содержания радиоактивных веществ зафиксировано в 11 видах овощей, выращенных в японской префектуре Фукусима, где расположена аварийная АЭС.
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