Перегруженность медсестер убивает пациентов

Нехватка младшего медицинского персонала и увеличенная нагрузка на медсестер и сдвиги в графике их работы вследствие большого количества человек в стационаре напрямую отражается на пациентах, увеличивая риск смерти больных. С таким заявлением выступили ученые из Калифорнийского университета, клиники Майо и Университета Вандербильта.

Выводы были сделаны на основе анализа данных о 198000 госпитализированных пациентов и 177000 медсестер, имеющих восьмичасовую смену. Оказалось, каждая дополнительная смена медсестер повышала смертность больных на 2%. А вот для пациентов, сталкивавшихся с частой сменой медсестер, риск смертности был на 6% больше по сравнению с людьми, лежавшими в полностью укомплектованных персоналом отделениях.

Правда, при сильной рабочей нагрузке на медсестер риск смертности среди больных все равно увеличивался. По мнению экспертов, такая ситуация имеет место в любой больнице, а именно от работы медперсонала зависит жизнь больного. При этом исследователи советуют ужесточить контроль не только за медсестрами, но и врачами, составляющими графики работы.

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